Инициативная группа КПРФ, предлагавшая провести всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста, бездарно провалила первую попытку организовать всенародное волеизъявление, которое могло бы остановить планы правительства РФ повысить возраст выхода на пенсию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России в ходе заседания, на котором сегодня рассматривался этот вопрос, не стеснялись в выражениях, называя некачественной – «ниже плинтуса» – работу юридической службы компартии, а глава ЦИК прямо заявила, что инициаторы референдума изначально добивались своего же краха.

Напомним, инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение референдума с вопросом «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Документы были перенаправлены в ЦИК для согласования вопроса для плебисцита.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, открывая заседание ЦИК, заявила о правомерности референдума против повышения пенсионного возраста и назвала этот вопрос «животрепещущим». Однако она обратила внимание, что проблемы могут быть в деталях – неточности формулировки референдумного вопроса, что в перспективе может вызвать споры юристов и ввести в заблуждение избирателей.

«Принципиальная позиция Центральной избирательной комиссии заключается в том, что сама по себе постановка вопроса о проведении референдума по столь животрепещущей теме, которая затрагивает интересы каждого гражданина, правомерна. Наши граждане имеют конституционное право определять и высказывать свою позицию по поводу того, какой должна быть пенсионная система в стране», – подчеркнула Памфилова.

Все дело в деталях – качество самого вопроса, отметила глава Центризбиркома. Этот тезис уточнила секретарь ЦИК Майя Гришина. Из ее слов следовало, что уже изначально в проекте постановления комиссии был заложен отрицательный отзыв на вопрос, который представители инициативной группы КПРФ планировали вынести на референдум, но проблема заключалась не в этом, а в откровенно плохой подготовке юристов КПРФ.

«Вопрос, вынесенный на референдум, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, чтобы на него можно было дать только однозначный ответ, чтобы исключалась неопределенность правовых последствий, принятого на референдуме решения», – подчеркнула Гришина.

Он отметила, что в проекте постановления ЦИК указываются как раз эти недостатки референдумного вопроса. Гришина уточнила, что «рассматриваемая формулировка вопроса способна ввести участников референдума в заблуждение относительно правовых последствий», что «не обеспечит действительную волю народа Российской Федерации».

Члены ЦИК обратили внимание представителей инициативной группы, что процесс подготовки плебисцита достаточно длительный, в результате чего голосование по этому вопросу, скорее всего, пройдет уже после принятия парламентом нынешнего правительственного плана о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Таким образом на референдуме граждане РФ фактически будут голосовать, исходя из нового законодательства против дальнейшего увеличения возраста выхода на пенсию, а увеличение пенсионного возраста, на котором настаивает сейчас кабинет министров, будет узаконено еще и всероссийским плебисцитом.

Представитель инициативной группы за референдум Александр Потапов со своей стороны сказал, что вопрос, предлагаемый на референдум, понятен всем избирателям и не требует, на его взгляд, конкретизации, поскольку процесс референдума запущен на момент наличия того «правового поля, в котором мы находимся».

В своем выступлении он справедливо обратил внимание, что те аргументы, которые приводили члены правительства и Госдумы за реформу, не выдерживают никакой критики. «Если граждане РФ, благодаря вашему [ЦИК] решению получат право на выражение своей воли по данному вопросу, то у органов государственной власти, правительства РФ будут в наличии все возможности для приведения своей аргументации в ходе кампании по проведению референдума. Но особо беспокоит население тот факт, что позиция избирателей не будет рассмотрена, то фактически люди будут умирать от голода или недостатка средств на поправку здоровья, поскольку фактор безработицы <…> является очень актуальным для всех регионов РФ», – сказал он, но по сути претензий ЦИК фактически не ответил.

Представители Центризбиркома со своей стороны обратили внимание, что в данном случае на заседании ЦИК рассматривается не суть проблемы, которая явно есть, а именно формулировка вопроса – насколько он корректен и однозначен. При этом, как сказала Памфилова, окончательное решение будет принимать Мосгоризбирком, куда первоначально были поданы документы о проведении референдума.

Выступающие от инициативной группы КПРФ подчеркивали, что исходили из того, что на момент создания инициативной группы нынешним законом установлен пенсионный возраст – 60 лет для мужчин, 55 – для женщин, а изменение законодателем нынешних норм не препятствует плебисциту. «Когда будет принято, мы надеемся на это, решение о проведении референдума и в день голосования <…>, люди будут голосовать за вопрос о том, согласны ли, по сути, с повышение возраста, установленного на момент инициативы», – отметил один из представителей инициативной группы.

На это члены ЦИК ответили, что нужно было в вопросе для референдума указать хотя бы временной период – с какого момента не следует поднимать пенсионный возраст. «Почему вы в вопросе этого не указали?» – спросила Памфилова коммунистов, на что не получила внятного ответа.

Наиболее дотошливый член ЦИК Борис Эбзеев со своей стороны подчеркнул, что готов принять участие в референдуме по пенсионному вопросу, но при организации плебисцита нужно учитывать очень много обстоятельств.

«Мы проводим референдум [по представленному вопросу], но к тому времени [новый] федеральный закон будет принят и законом будет установлено 63-65 [лет для выхода на пенсию]. Этот референдум – на что он распространяется?» – задал он вопрос и подчеркнул, что, если референдум проводится позже принятого закона, то граждане, по сути, выскажутся не за прежний пенсионный возраст, а уже за увеличенный.

Один из представителей инициативной группы КПРФ Павел Тарасов в свою очередь попытался было доказать, что повышение пенсионного возраста нарушает конституционные права граждан, и что на обсуждение не выносится вопрос: а вы согласны с тем, что нельзя убивать людей с 1 января следующего года. Памфилова его прервала и вновь обратила внимание, что ЦИК не обсуждает суть ситуации, которая связана с пенсионными преобразованиями. «Наша задача – только определить, насколько корректен вопрос, насколько он будет точен и понятен гражданам, чтобы они осознанно, идя на референдум, они точно выразили свою волю», – сказала она.

Примерно в таком же духе заседание ЦИК продолжалось около часа. В итоге против формулировки вопроса для плебесцита, которую предложили в КПРФ, высказались 11 членов Центризбиркома, один – «за» и еще один воздержался.

В заключении Памфилова указала, что у инициаторов референдума против повышения пенсионного возраста есть возможность оперативно собрать заново инициативную группу и быстро «отработать» вопрос, а ЦИК готов оказать в этом поддержку.

«Мы, как Центральная избирательная комиссия, готовы свои консультации дать, чтобы вопрос [для референдума] был конкретен. Мы готовы помочь, чтобы потом не было с нашей стороны препятствий, чтобы избиркомы регионов дали добро на проведение референдума», – сказала глава ЦИК.

В то же время Памфилова подчеркнула, что нынешний вопрос для «пенсионного» референдума был сформулирован по принципу «казнить нельзя помиловать». «Понимаете, некое такое лукавство, как бы рассчитано на то, мы [ЦИК] обязательно откажем. Мы не хотели отказывать», – заявила она.

При этом глава ЦИК добавила, что, если бы Центризбирком одобрил нынешнюю формулировку вопроса для «пенсионного» референдума, «любой мало-мальски разбирающийся правовед подал бы на нас в суд, и это решение было бы дезавуировано».

«Давление на нас ни с одной стороны мы не воспринимаем, четко действуем по закону, готовы вам [инициативной группе] оказать необходимое содействие в том, чтобы все было так, как надо», – сказала Памфилова и уточнила, что можно оперативно заново провести собрание инициативной группы и грамотно сформулировать вопрос для референдума против повышения пенсионного возраста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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