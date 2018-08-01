«Все-таки казнить…» КПРФ действует по указке Кремля

Верхушка КПРФ действует по указке властей и пытается «обессмыслить» пенсионный протест. Как сказал в интервью РИА «Новый День» известный социолог и политолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, при существующей государственной системе вынести «несогласованный» с Кремлем вопрос на общенародное голосование не получится ни при каких условиях.

«Референдум в России провести невозможно в принципе. КПРФ продвигает идею референдума именно потому, что они знают, что его не будет. В этом задача КПРФ – обессмысливать любой протест», – подчеркнул Кагарлицкий.

По его мнению, коммунисты пытаются переключить внимание общества на референдум и действуют заодно с властью. «Они действуют в значительной мере по поручению власти и избирают тактику, которая никуда не ведет, заранее зная, что это бессмысленно. Они настраивают на то, чтобы завести движение (против пенсионной реформы) в абсолютный тупик, тем самым предотвратив любые акции прямого действия», – уверен политолог.

Кагарлицкий также обратил внимание, что на такой сговор пошла именно «верхушка» КПРФ, а не ее рядовые члены.

«Тут надо различать. Одно дело – Зюганов (Геннадий Зюганов – лидер КПРФ) и его окружение, другое – низовые организации КПРФ, где-нибудь в райцентре, которые, естественно, действуют вполне искренне», – отметил эксперт.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», на прошлой неделе ЦИК забраковал вопрос, который инициативная группа КПРФ предлагала вынести на референдум против повышения пенсионного возраста. Против формулировки «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» высказались 11 членов Центризбиркома, один – «за» и еще один воздержался.

Согласно выводам ЦИК, вопрос для референдума являлся некорректным, поскольку предполагал множественное толкование и неопределенные правовые последствия – в нем не уточнялось, относительно какого времени идет речь. В ходе заседания члены Центризбиркома не стеснялись в выражениях, называя некачественной – «ниже плинтуса» – работу юридической службы компартии, а глава ЦИК прямо заявила, что инициаторы референдума изначально добивались своего же краха.

Сегодня компартия снова инициировала референдум: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?»

При этом в Москве появилась ещё одна инициативная группа, которая намерена провести референдум, заявка была подана 27 июля.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.08.18

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