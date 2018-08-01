КПРФ официально уведомила о новой попытке «пенсионного» референдума

Представители КПРФ официально уведомили Московскую городскую избирательную комиссию о созыве 7 августа собрания инициативной группы по проведению референдума против пенсионной реформы. Об этом сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Компартия предлагает вынести на плебисцит вопрос: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?».

Обухов в комментарии «Интерфаксу» пояснил, что вопрос сформулирован после встречи с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

Как сообщал «Новый День», на минувшей неделе Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России забраковала вопрос, который инициативная группа КПРФ предлагала вынести на референдум против повышения пенсионного возраста. Против формулировки «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» высказались 11 членов Центризбиркома, один – «за» и еще один воздержался.

Согласно выводам ЦИК, вопрос для референдума являлся некорректным, поскольку предполагал множественное толкование и неопределенные правовые последствия – в нем не уточнялось, относительно какого времени идет речь.

Напомним, инициативная группа обязана собрать в поддержку референдума не менее 2 млн подписей, но само решение о назначении плебисцита остается за главой государства. Кроме того, перед подписанием президент направляет документы в Конституционный суд.

По оценке юристов компартии, процедура до момента назначения референдума занимает до 3,5 месяцев. Если КС одобряет вопрос, глава государства в течение 15 дней может назначить референдум, а день голосования проводится через 60-100 дней со дня опубликования решения.

В то же время в Мосгоризбирком поступила альтернативная заявка на проведение «пенсионного» референдума от трех частных лиц, не связанных, по предварительным данным, с политическими партиями. Также инициировать референдум планировали «Коммунисты России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.08.18

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