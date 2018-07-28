КПРФ обещает заново инициировать «пенсионный референдум»

В КПРФ обещают заново инициировать всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. Как считает лидер московского горкома компартии Валерий Рашкин, на это потребуется около недели.

Согласно процедуре, нужно вновь созвать инициативную подгруппу, провести ее собрание, утвердить новую формулировку вопроса и передать эти документы в региональную избирательную комиссию. «Это займет не дольше недели», – сказал Рашкин в комментарии газете «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, прежде, чем инициировать новый плебисцит, коммунисты должны получить от Мосгоризбиркоме официальный отказ в регистрации подгруппы, вопрос которой забраковал накануне Центризбирком. По закону инициативные группы регистрируются (или нет) решением региональных избиркомов, после того как ЦИК признает (или нет) правомерность вопроса, выносимого на референдум. Свое решение МГИК должен вынести не позже 31 июля.

Как сообщал «Новый День», накануне ЦИК России забраковала вопрос, который инициативная группа КПРФ предлагала вынести на референдум против повышения пенсионного возраста: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

Против такой формулировки вопроса для плебисцита высказались 11 членов Центризбиркома, один – «за» и еще один воздержался.

Согласно выводам ЦИК, вопрос для референдума является некорректным, поскольку предполагает множественное толкование и неопределенные правовые последствия – в нем даже не уточняется, относительно какого времени идет речь.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.07.18

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