Недостойны: вокруг «заслуженных мастеров футбола» разгорелся скандал

Российские чемпионы мира и призеры Олимпийских игр ополчились против решения Министерства спорта РФ присвоить футболистам сборной России звания заслуженных мастеров спорта по итогам чемпионата мира. Звезды отечественного спорта считают, что таким образом девальвируются достижения других спортсменов.

Волну недовольства подняла волейболистка Екатерина Гамова, которая обладает титулами чемпиона мира и призера Олимпиады. В Instagram она обратила внимание, что, «к сожалению, какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменам».

«Кому-то чтобы получить звание ЗМС (заслуженный мастер спорта), нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских Игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают! За наш золотой ЧМ 2010 года не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава... но мы же команда», – отметила Гамова в своем комментарии.

«Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта», – подчеркнула Гамова.

Слова Гамовой вызвали бурю негодования поклонников футбола в социальных сетях. Великую волейболистку начали упрекать в том, что ей и другим спортсменам часто дарят дорогие подарки, машины, квартиры. На это спортсменка ответила, что все это олимпийцы получают не от государства, а от спонсоров.

«Зависти в моем посте нет, лишь недоумение!» – ответила критикам волейболистка.

Гамову поддержал тренер и бывший фигурист, двукратный чемпион Олимпиады Максим Траньков. «Всегда был и есть закон, который подразумевает, что специальным указом Минспорта может присуждать такие звания. С другой стороны, норматив заслуженных мастеров спорта футболисты вряд ли выполнили, став четвертьфиналистами чемпионата мира», – отметил Траньков в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Похожего мнения придерживается Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский. В Instagram он заявил, что полностью поддерживает Екатерину Гамову, на которую обрушилась критика после ее высказываний о девальвации звания ЗМС.

«Удивлен, читая комментарии, как люди поливают грязью человека, столько вложившего в развитие спорта в своей стране, Катя однозначно не заслужила такого», – подчеркнул он.

По словам олимпийского чемпиона, он разочаровался в значке ЗМС. «Да, этот значок толком не дает никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте, и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за восьмое место… Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность», – заявил он.

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин в интервью «Спорт-Экпресс» подчеркнул, что понимает возмущение Гамовой. «Понимаю, когда Гамова говорит, что был прецедент, когда не всем игрокам волейбольной сборной дали ЗМС за победу на чемпионате мира, – сказал Алдонин. – Это вопрос к руководителям нашего спорта. Я не понимаю, почему так получилось. Недостаточное количество матчей это вообще не аргумент».

Футболист отметил, что отчасти разделяет негодование Гамовой, но обратил внимание, что она подчеркивает, что говорила это не ребятам, а нашим руководителям, сказал Алдонин.

Напомним, сборная России по футболу, которая является правопреемником команды СССР, впервые за много лет пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, где уступила хорватам. Накануне в Кремле президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды и почётные грамоты игрокам и тренерам национальной команды. Ранее в этот же день в Министерстве спорта РФ вице-премьер Ольга Голодец и глава Минспорта Павел Колобков вручили футболистам и штабу команды благодарственные письма президента РФ, а также почётные знаки «Заслуженный мастер спорта России» и «Заслуженный тренер России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.07.18

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