Протест растет: от митингов до видеоклипов против пенсионной реформы

По России прокатилась волна митингов против пенсионной реформы. В минувшие выходные КПРФ и лево-патриотические силы провели акции целом ряде городов: Москве, Владикавказе, Смоленске, Ульяновске, Калуге, Волгограде, Петрозаводске, Магадане, Чите, Братске, а также Астрахани, Сочи, Белгороде, Адыгее, Саранске, Екатеринбурге и городах Дальнего Востока. Протестные выступления оказались небывалыми по масштабам и настрою.

Как считает депутат Госдумы Денис Парфенов, настроения в обществе явно начали меняться, что подтвердила и московская акция. Он обратил внимание, что люди «разочарованы во власти, которая перед президентскими выборами обещала золотые горы, а после выборов – начала широкое наступление на права трудящихся».

«Все последние годы даже на протестных мероприятиях критика президента обычно не встречала у массовой аудитории большого энтузиазма. Однако в этот раз тысячи людей легко подхватывали звучащие с трибуны лозунги, обличающие политику Медведева и Путина», – подчеркнул депутат на своей странице в Facebook.

Известный адвокат Дмитрий Аграновский обратил внимание на изменение состава демонстрантов. По его оценке, «либеральная, проамериканская оппозиция вытесняется левой и лево-патриотической».

«В 2011-2012 года властью была проведена операция по выдавливанию из протеста левых и их замене на ненавидимых народом либералов, чья задача была протест канализировать дискредитировать и слить, что ими было успешно сделано. Теперь такой номер не пройдет. Поскольку власти в политике возвращаются ко второму изданию гайдаровских реформ, то и протест становится левым и красным, а-ля антиельцинский протест 90-х годов», – отметил он.

Вопрос вокруг пенсий, уверен адвокат, – «основной, как в 2014-м основной вопрос был вокруг признания Крыма и поддержки ДНР и ЛНР».

По его прогнозу, осенью на протесты соберется еще больше народа. «Вся политика ближайшего времени будет строится вокруг борьбы народа за свои права – как в 2014 году госпереворот на Украине привел в чувство внешнюю политику России и сделал ее во многом антизападной, так и отмена пенсий на фоне роста налогов и цен весьма заметно изменит обстановку внутри страны, где после 18 марта либералы вновь вознамерились играть первую скрипку», – заключил он.

Отметим, что участники акций в соцсетях обрушились с критикой на правительственные телеканалы, обвинив их в замалчивании протестных выступлений. Одним из острых вопросов стал митинг в Москве, где МВД насчитало 6,5 тысяч человек. При этом левые приводят свои оценки – от 50 тысяч человек и более, и распространяют видео, демонстрирующее многочисленность акции.

«По Росс ТВ – ни слова про это, власть живет в своем каком то зазеркалье, отдельно от народа», – пишет Андрей Кобец.

Примечательно, что протест принимает самые разные формы. В день всероссийских демонстраций в Сети появилось так называемое «секси обращение к Путину от медсестер». Молодые медики Якутии записали видеоклип, который набирает популярность в Интернете.

Видеоролик, созданный молодежным советом рескома профсоюза работников здравоохранения, начинается с поздравления сослуживицы с выходом на пенсию. Торжественный момент нарушает неожиданная новость: «А пенсионный возраст-то повысили!» Все хватаются за голову: «Только не это!», и медработники под популярную мелодию начинают петь о вреде пенсионной реформы.

Видеоклип якутских медиков

Москва, Ольга Ветрова

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