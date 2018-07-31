На выборах мэра Москвы зарегистрирован пятый кандидат

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в мэры Москвы экс-владельца разорившейся строительной компании «СУ-155» Михаила Балакина, который выдвинут на выборы столичного градоначальника партией «Союз горожан».

Ранее Балакин опротестовал свое отстранение от предвыборной гонки в суде, а Мосгоризбирком отказался от дальнейших разбирательств.

Ранее кандидатами на пост мэра Москвы были зарегистрированы «самовыдвиженец» и действующий градоначальник Сергей Собянин, а также его, как считают эксперты, «спойлерные» оппоненты Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дегтярев от ЛДПР и Илья Свиридов от «Справедливой России».

Напомним, выборы мэра российской столицы пройдут 9 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.07.18

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