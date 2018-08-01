«Пенсионный» референдум обрастает конкурентами

Борьба за референдум против повышения пенсионного возраста получила продолжение. Кроме КПРФ, о желании инициировать плебисцит заявили «Коммунисты России» и трое частных лиц, которые 3 августа планируют провести официальное оргсобрание. По оценке наблюдателей, в данной ситуации речь может идти о политической провокации.

Как пишет «Коммерсантъ», глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова выполнила обещание помочь представителям КПРФ сформулировать оптимальный вопрос для референдума против повышения пенсионного возраста. «Мы нашли оптимальный вариант вопроса (на встрече с коммунистами)»,– сказала газете председатель Центризбиркома.

Она уточнила, что обсуждение проходило «с правовиками, с юристами, потому что это не просто мое обещание, оно теперь исполнено».

В КПРФ пока не раскрывают формулировку вопроса, поскольку опасаются перехвата инициативы. Лидер московских коммунистов Валерий Рашкин лишь отметил, что в вопросе имеется в виду возраст, «установленный на 1 июля 2018 года в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин».

Предполагается, что сегодня члены КПРФ подадут в Московскую городскую избирательную комиссию уведомление о повторном собрании инициативной группы 7 августа.

Между тем, в Москве появилась ещё одна инициативная группа, которая намерена провести референдум по теме повышения пенсионного возраста. Как сообщил накануне глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, перед началом консультаций КПРФ с председателем ЦИК о намерении провести плебисцит заявили три частных лица, которые не имеют отношения к политическим партиям.

По его словам, уведомление поступило 27 июля – в этот же день ЦИК рассматривал на заседании референдумный вопрос КПРФ.

Издание отмечает, если Мосгоризбирком зарегистрирует группу частных инициаторов раньше КПРФ, то вторая попытка провести референдум у коммунистов не состоится. По закону региональный избирком не может зарегистрировать две инициативные группы, если они выносят на референдум один и тот же вопрос, заявила «Ъ» секретарь ЦИК Майя Гришина. «Тот, кто первый подтвердит вопрос, референдум той группы и будет рассматриваться,– пояснил электоральный юрист Гарегин Митин.– Невозможно согласовать сразу два референдума по одному вопросу».

Электоральный юрист Роман Смирнов считает, что уведомление о референдуме могла подать спойлерская организация, чтобы перехватить инициативу.

Стоит отметить, что накануне лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин заявил, что его партия также готовится инициировать референдум о повышении пенсионного возраста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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