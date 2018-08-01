«Биологический конец царствования»: власть «напоследок» хочет собрать больше денег

Правительство «четвертого срока» нынешнего президента РФ Владимира Путина пытается под «конец царствования» выжать из населения страны последние деньги. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал писатель, общественный деятель, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.

Он обратил внимание, что последние «суматошные» инициативы власти, в том числе пенсионная реформа и повышение НДС, объясняются весьма банальным образом и никак не противоречат курсу прежних лет. «Денег нет у них. Они хотят денег. И в будущем нас ждет всё то же, что и ждало, никаких сюрпризов не будет», – сказал Лимонов.

«Это естественный, биологический конец царствования. Оно продлится еще какое-то количество лет, может быть, месяцев… Владимиру Владимировичу 66 лет. Что он, вечно будет существовать?» – добавил он.

Вместе с тем Лимонов выразил уверенность, что, несмотря на протесты против повышения пенсионной реформы и растущее недовольство граждан нынешним политическим курсом, говорить о возможной революции в России безосновательно.

«Народ никогда не был оружием истории. Всегда политические партии и организации меняли власть, а народ выходил или не выходил. Это отрыжка советского воспитания. Народ ничего не менял, все меняли меньшинства, политические организации», – подчеркнул писатель.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Несмотря на то, что во время первого чтения законопроекта в нижней палате парламента, оппозиция выступила против принятия законопроекта, шансов «развернуть» реформу не было – конституционное большинство в Госдуме – более 2/3 депутатов – 342 из 450 – принадлежит «Единой России». Поправки в законопроект будут приниматься до 24 сентября.

Данная инициатива вызвала широкое общественное недовольство – во множестве регионов прошли протестные акции и готовятся новые митинги.

По данным опроса «Левада-центра», в июле 2018 года впервые за последние девять лет вероятность массовых протестов с экономическими требованиями в РФ в представлениях населения превысила порог в 40%. Ранее такое происходило весной 2009 года на фоне экономического кризиса и в начале 2005 года на фоне недовольства реформой по монетизации льгот.

В настоящее время, по данным социологов, 37% россиян готовы участвовать в протестах против пенсионной реформы. 53% респондентов заявили, что не пойдут на митинги против повышения пенсионного возраста, еще 10% затруднились ответить. 64% опрошенных уверены, что пенсионная реформа отрицательно повлияет на жизни их близких и родных.

Стоит отметить, что ранее на фоне протестов против пенсионной реформы обвалились рейтинги президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева и правящей партии «Единая Россия».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.08.18

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