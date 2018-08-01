В Москве из «Булгаковского дома» похищен кот Бегемот

Сегодня из московского музея-театра «Булгаковский Дом» был похищен кот Бегемот. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении музея в социальной сети «Фейсбук».

«Сегодня, 1 августа, с Большой Садовой, 10 неизвестной женщиной был украден кот Бегемот, штатный сотрудник Музея-Театра «Булгаковский Дом». Кот живет в музее с 2005 года, находится под наблюдением собственного врача и стилиста, а также получает специальное питание. Особые приметы: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с «адресником» в виде косточки, вес около 6 кг, характер суровый», – сообщили в музее.

Сотрудники «Булгаковского дома» отметили, что некая женщина схватила кота и направилась в сторону Тверской улицы.

«Булгаковский Дом» – культурно-просветительский центр, существующий с 2004 года. Находится на Большой Садовой, 10 – в доме, где когда-то жил писатель Михаил Булгаков, и который он описал в бессмертном романе «Мастер и Маргарита».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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