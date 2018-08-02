«Лодка раскачалась»: пенсионная реформа расколола элиту и довела народ до бунта

Пенсионная реформа обернулась расколом политической элиты России и завела «в тупик» правительство Дмитрия Медведева. В интервью РИА «Новый День» политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой высказал мнение, что кабмин будет либо расформирован «сверху», либо сметен народом, недовольным неолиберальными министрами.

По словам эксперта, сейчас перед Кремлем стоит «кардинальный вопрос». «Появилось очень много свидетельств того, что в части элиты происходит раскол по вопросу о пенсионной реформе. Причем, раскол по политическим соображениям из-за того, что она непопулярна – последние замеры общественного мнения показывают, что вероятность протестов выросла до 40% – и продолжается падение рейтингов власти, в том числе, президента, «Единой России», и правительства, хотя у правительства и так никакого рейтинга нет», – сказал Неживой.

Политолог пояснил, что многих политиков напугала непопулярность «пенсионной» инициативы правительства, и даже не исключил вероятности того, что ситуацию попытаются откатить назад.

«Я думаю, что, скорее всего, референдума не будет, потому что он абсолютно проигрышный для власти, но будет какой-то компромиссный вариант – реформа будет либо отложена, либо отменена», – считает Неживой.

«КПРФ объявит это как свою победу и на этом ситуацию в стране заморозят. Но пенсионная реформа – это только один аспект, она уже стала катализатором того, чтобы ситуация развивалась в протестную сторону», – подчеркнул эксперт.

Как считает политолог, для власти одним из самых негативных последствий «пенсионной» инициативы стало то, что у людей уже нет веры в то, что правительство Медведева может выполнить те обязательства и обещания, «которые оно дает в случае, если реформа пройдёт».

«То, что было задумано в стратегии до 2020 года – ничего близко даже не выполнено. Все это приведет к концу правительства Медведева. Оно не работоспособно. Оно не в состоянии осуществлять экономическую политику. Его подходы заканчиваются в разделе сфер влияния между отдельными кланами, имеющими своих лоббистов в правительстве», – сказал он.

Неживой напомнил, что в прошлом году Международный валютный фонд рекомендовал поднять пенсионный возраст в России. «Если мы посмотрим на западные страны, он (возраст выхода на пенсию) везде высокий. Правительство Медведева отрабатывает неолиберальный глобализм, в рамках которого Россия за свою независимую политику находится под санкциями. Такое правительство по всем параметрам не должно существовать», – отметил эксперт.

В такой ситуации, по словам Неживого, становится уже не так важно, удастся ли провести народный плебисцит по поводу повышения пенсионного возраста или нет.

«Точка равновесия уже сдвинулась. Лодка раскачена и тут два варианта будет: его либо сверху уберут на фоне общественно-политического кризиса, либо снизу», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Несмотря на то, что во время первого чтения законопроекта в нижней палате парламента, оппозиция выступила против принятия законопроекта, шансов «развернуть» реформу не было – конституционное большинство в Госдуме – более 2/3 депутатов – 342 из 450 – принадлежит «Единой России». Поправки в законопроект будут приниматься до 24 сентября.

Данная инициатива вызвала широкое общественное недовольство – во множестве регионов прошли протестные акции и готовятся новые митинги.

По данным опроса «Левада-центра», в июле 2018 года впервые за последние девять лет вероятность массовых протестов с экономическими требованиями в РФ в представлениях населения превысила порог в 40%.

Москва, Мария Вяткина

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