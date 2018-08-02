Жестокое убийство в Подмосковье: в пруду обнаружен обмотанный строительной цепью труп мужчины

В Подмосковье рыбак обнаружил в пруду скованное строительной цепью тело мужчины. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, погибший был обнаружен 28 июля недалеко от деревни Губино Орехово-Зуевского района в водоеме в 10 метрах от берега.

По предварительным оценкам экспертов, на вид мужчине около 50 лет, смерть наступила предположительно от 1,5 до 3-х недель. На голове потерпевшего имелось множество травм.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время устанавливается личность убитого. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают жителей близлежащих населенных пунктов и соседних районов.

Отмечается, что 1 августа в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении мужчины, который подходил под описание. Им оказался житель Шатуры 1953 годща рождения. В ближайшее время будет проведена процедура опознания.

В рамках следствия назначены судебно-медицинская и медико-криминалистическая экспертизы. Планируется назначить сравнительную генетическую и молекулярно-генетическую экспертизу цепи, волос и одежды погибшего.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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