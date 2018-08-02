Нападение тибетского мастифа на ребенка: доследственная проверка вылилась в уголовное дело

В Подмосковье после доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту нападения тибетского мастифа на 11-летнюю девочку. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 17 июля на одной из улиц Талдома собака пароды «тибетский мастиф» покусала девочку в область спины и плеч. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования также будет установлено, поступали ли ранее жалобы граждан на нападения собаки на прохожих и какие меры были приняты должностными лицами для исключения подобных фактов.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», после нападения ребенок был экстренно госпитализирован. По предварительным данным, собака не первый раз нападает на людей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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