Нужно вообще отказаться от пенсионного возраста: нынешняя реформа нерентабельна

Для решения проблемы пенсионной системы России необходимо законодательно утвердить выход на заслуженный отдых не после достижения определенного возраста, а после выработки стажа, и при этом отказаться от такой организации, как Пенсионный фонд. С таким предложением выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

Бизнес-омбудсмен обратил внимание, что в рамках существующей экономической политики к пенсионной системе «подходят очень примитивно» и методы для решения проблем, в частности, повышение пенсионного возраста на 5 и 8 лет для мужчин и женщин соответственно – нерентабельны.

«Простые расчеты показывают, что одно только увеличение пенсионного возраста не решит проблемы сбалансированности Пенсионного фонда, не снимет необходимость трансфертов бюджета. Это решение практически нивелировано тем, что на тысячу подняли пенсии. Фактически смысла в этом нет никакого, уже не говоря о том, что оно создает огромное социальное напряжение», – сказал Титов в интервью «Интерфаксу».

По его мнению, необходимо полностью переформатировать систему и отказаться от понятия «пенсионный возраст».

«Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа. У каждой профессии должен быть стаж, если ты повар – условно 40 лет, если ты военнослужащий и участвуешь в конфликтах, стаж должен быть значительно меньше», – считает бизнес-омбудсмен.

При этом Титов отметил, что человек должен иметь право «докупить стаж», если он желает выйти на пенсию пораньше. «Если ты отработал 35 лет и хочешь уйти на пенсию, но хочешь получать нормальную пенсию, заплати государству, в Пенсионный фонд, определенную сумму как страховку, и тебе начисляют пенсию уже по полной», – пояснил он.

Кроме этого Титов заявил о необходимости создания «отдельного Фонда старших поколений», который должен формироваться прямым финансированием из госбюджета и дополнительными сборами. «Например, 25% с сумм доходов граждан свыше 12 млн рублей в год. В настоящий момент каждый работающий и его работодатель несут ответственность за двух-трех других людей, которые не успели накопить себе на пенсию. Это неправильно, каждый должен копить на пенсию самому себе, а за тех, кто не успел, должно взять ответственность государство», – считает Титов.

Он также обратил внимание, что в условиях стагнирующей экономики необходимо отказаться от жесткого регулирования пенсионных взносов.

«Наш уровень экономики не позволяет этого. Мы считаем, что нужно хотя бы сделать накопительную часть пенсии добровольной. Необходимо вернуть долг гражданам по накопительной части. Также надо снижать ставки страховых платежей», – заявил бизнес-омбудсмен.

«Пенсионные счета должны быть собственностью граждан, а не государства, это тоже принципиальный вопрос. Это должен быть счет, о котором каждый гражданин знает, он должен понимать, сколько денег на счету, накопительной частью пенсии он вообще управлять должен, должна быть открытая система», – уточнил Титов.

По словам политика, в результате такого изменения пенсионной системы необходимость существования такой организации как Пенсионный фонд, на содержание которого тратится значительная часть накоплений граждан, пропадет.

«Пенсионный фонд держит счета граждан, и на это у него больше 100 тысяч сотрудников. Здания Пенсионного фонда, которые строились в 2000 годы – самые красивые практически во всех республиканских столицах. На обслуживание самого Пенсионного фонда тратится около 1,5% всех накоплений, это огромная сумма. За счет IT-технологий Пенсионный фонд станет не нужен, это все может реализовать государство», – подчеркнул он.

Как считает бизнес-омбудсмен, с функциями Пенсионного фонда может справиться Казначейство. «Они продвинутые в плане информационных технологий, но можно найти разные варианты решения вопроса», – отметил он.

Наравне с этим Титов выразил сожаление, что большинство населения страны на фоне растущего протеста против повышения пенсионного возраста, теряют из виду тот факт, что пенсионную систему действительно нужно реформировать.

Он отметил, что сейчас протест стал площадкой для политических спекуляций, так как на этой теме можно заработать голоса избирателей.

«Конечно, эмоций здесь очень много, много ярких голосов. В воскресенье (29 июля) прошел митинг Либертарианской партии. Либертарианцы – это ведь «правый экстрим» в хорошем смысле, в смысле свобод. Они должны быть категорически за увеличение пенсионного возраста, они же экономисты, должны понимать, что такие экономические схемы не работают, если у них нет базы. А они проводят митинг против повышения пенсионного возраста. То же самое Алексей Навальный – вроде бы оппозиционер справа. То же самое – и «Яблоко», – сказал Титов.

По его словам, в сложившейся ситуации проведение референдума против повышения пенсионного возраста может быть испорчено «эмоциональностью» протеста, хотя на самом деле необходимо разобраться в проблемах.

«Сегодня, конечно, все будут «против» однозначно. Но это будет на эмоциях, а выражать свое мнение люди должны обоснованно, имея базу для того, чтобы принять решение. Для того чтобы высказать мнение, надо разобраться в проблеме, хотя бы приблизительно представлять, как это работает», – считает бизнес-омбудсмен.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Несмотря на то, что во время первого чтения законопроекта в нижней палате парламента, оппозиция выступила против принятия законопроекта, шансов «развернуть» реформу не было – конституционное большинство в Госдуме – более 2/3 депутатов – 342 из 450 – принадлежит «Единой России». Поправки в законопроект будут приниматься до 24 сентября.

Данная инициатива вызвала широкое общественное недовольство – во множестве регионов прошли протестные акции и готовятся новые митинги. По данным опроса «Левада-центра», в июле впервые за последние девять лет вероятность массовых протестов с экономическими требованиями в РФ в представлениях населения превысила порог в 40%.

Москва, Мария Вяткина

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