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Четверг, 2 августа 2018, 15:18 мск

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Обвиняемый в госизмене ученый передавал «секреты» в Брюссель

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев, обвиняемый в госизмене, передавал секретные сведения в Брюссель – Фон Кармановскому институту гидродинамики. Эти действия осуществлялись в рамках совместной программы с ЦНИИмаш. Об этом сообщил адвокат Кудрявцева Евгений Смирнов.

Как следует из материалов, ранее по делу был опрошен Владимир Лапыгин, отбывающий 7 лет колонии по аналогичном обвинению. Кудрявцев с 90-х годов работал его заместителем в ЦНИИмаш, передает «Интерфакс».

«Лапыгин взял его к себе заместителем в отделение аэрогазодинамики, потому что он и головой соображает, и язык знает. Это самое большое отделение в ЦНИИмаш», – подтвердила супруга обвиняемого.

Ведущий научный сотрудник НИИ механики МГУ Андрей Цатурян не исключил, что в деле фигурирует программа FP7-SPACE. В 2011-2013 года в ней участвовали пять европейских научных организаций, в том числе три российских: ЦНИИмаш, Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) и Институт теоретической и прикладной механики Христиановича Сибирского отделения РАН.

Цатурян отметил, что «это был официальный грант», а сама программа – согласована «на всех уровнях». «Все работы по ней были открытыми. Кудрявцев ей занимался, потому что был координатором международных проектов в ЦНИИмаш, поскольку знал язык», – пояснил он.

Как сообщал «Новый День», 74-летний Кудрявцев находится в московском СИЗО по обвинению в госизмене. Свою вину он не признает.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 02.08.18

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