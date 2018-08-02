ЧП в заброшенном детском лагере: в Подмосковье погиб 14-летний мальчик

В Подмосковье 14-летний школьник умер от удара током в заброшенном детском лагере. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 1 августа на подстанции закрытого оздоровительного лагеря «Русская сказка» около деревни Грызлово Ступинского района. По предварительным данным, что 5 несовершеннолетних, находясь на территории лагеря, зашли на подстанцию, где одного из них ударило током.

По данному факту организована доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.08.18

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