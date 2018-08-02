А сколько закопали? В Москве археологи обнаружили руины старинной церкви

Московские археологи обнаружили руины старинной церкви Трех Святителей, разрушенной в начале 20-го века большевиками. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

По словам руководителя департамента Александра Емельянова, то, что в Новослободском парке раньше стояла церковь, было известно, однако точное местонахождение никто не знал.

«В распоряжении специалистов были лишь строительные проекты храма. Так как в советское время в парке часто проводили хозяйственные работы, археологам пришлось делать сложный анализ, чтобы определить, какие именно находки относятся ко времени существования монастыря. Здесь обнаружили конструктивные элементы здания. Например, опорный столб и часть алтарной преграды», – сказал он.

Чиновник отметил, что особый интерес ученых вызывает уцелевшая часть стены церкви с фрагментом мозаики, на которой «по очертаниям угадываются крылья ангела».

На месте снесенного храма также найден кусок металлической оковки двери, фрагменты мозаики, кирпичи с клеймами, монета номиналом 20 копеек 1880 года и нательный металлический крестик. После изучения все находки будут переданы в московские музеи, отмечается, что руины церкви будут законсервированы. Мосгорнаследие признало руины выявленным объектом культурного наследия. Теперь они находятся под охраной государства.

Скорбященский женский монастырь был основан в 1891 году и просуществовал до 1918-го. На ее территории были построены четыре церкви, в том числе и единственный сохранившийся до наших дней храм Спаса Всемилостивого. Обнаруженная церковь была возведена по проекту архитектора Петра Виноградова. В 1929 году три церкви и большинство монастырских построек были разрушены. На месте бывший обители сейчас находится Московский государственный технологический университет «Станкин».

Ранее РИА «Новый День» сообщал о том, что москвичи бьют тревогу из-за «беспрецедентного перекапывания исторического центра». Неравнодушные жители российской столицы неоднократно размещали в сети фотографии, на которых видно, что большинство земельных работ в исторической части города проходит без соответствующего надзора со стороны археологов и специалистов.

В районе Сухаревской площади оказалась «похоронена» под бетоном историческая кирпичная кладка, арочный свод и станинная мостовая.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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