«Надежда на Путина тает, как снег»: либералы продавят пенсионную реформу

Подавляющее большинство жителей России считает, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев «продавит» непопулярную пенсионную реформу. Как следует из результатов опроса, проведенного на сайте РИА «Новый День», в противодействие повышению пенсионного возраста со стороны президента РФ не верит 76,09% респондентов, которые придерживаются мнения, что глава государства заранее одобрил такую реформу.

Только около 7% участников опроса отметили, что Путин может найти компромисс между правительством и народом, и смягчить план правительства, который предполагает увеличение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет.

В то же время 10% предполагают, что президент РФ вообще не допустит реформу, которые многие ее противники называют «людоедской».

«Беспредел», «Люди просто перестанут платить налоги – не будет смысла», «Не спасет. Там же братаны. А народ – это фуфел», «Это делается с согласия Путина», «Очень хочется верить в президента, но вера тает как снег», «Если Путин одобрит «людоедскую реформу», он мне больше не президент, хотя я всегда голосовала за него», «Это конец «путинизма», «Хотел бы спасти не допустил бы этот цирк», – отметили также читатели РИА «Новый День» в своих комментариях.

Некоторые участники опроса считают, что глава государства должен быть в курсе, что «пенсия для многих последняя надежда на кусок хлеба». «Работы нет и не будет, если не захочет оставлять людей после 50 лет без пенсии и без зарплаты», и в этой ситуации надежда на Путина еще остается. Я надеюсь на Путина. Владимир Владимирович урежьте зарплату депутатам, спустите их на землю и Медведеву, а то он заигрался...» – советуют президенту читатели РИА «Новый День».

При этом выдвигаются предложения «ввести прогрессивный налог на доходы».

«Достаточно уже решать финансовые проблемы государства за счет нашего в подавляющем числе нищенствующего народа. У нас известных, названных США «друзей российского президента» с доходом в год более $1 млрд. больше 100 чел. – за счет чего они разбогатели? Заработали что ли? Настало время поделиться и с этим предложением к ним должен обратиться именно президент страны. Народ ждет этого и надеется на положительное решение. Начать можно с Сечина и ему подобных, а так же таких как сын В. Матвиенко, не без помощи которой он разбогател», – отметил один из читателей.

«В таком деле, как прорыв в экономике не смогут осуществить такие руководители, как Силуанов., контролирующий как бы Медведева, оба не популярны в России. Все надо начать с начала и с замены непопулярного правительства. Надежда на здравое решение Президента Путина», – прокомментировал ситуацию еще один участник опроса.

Опрос на сайте РИА «Новый День» проводился с 10 июля по 2 августа. В голосовании приняли участие 7 084 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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