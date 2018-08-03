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Пятница, 3 августа 2018, 17:51 мск

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ЧП в Подмосковье: поезд насмерть сбил подростка

В Подмосковье организована доследственная проверка в связи с гибелью 17-летнего подростка под колесами электрички. ЧП произошло сегодня на 30 км пятого пикета главного пути станции Купавна Горьковского направления Московской железной дороги.

Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба московского межрегионального следственного управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, около 7 часов 20 минут несовершеннолетний перебегал железнодорожные пути в неустановленном месте и был сбит поездом сообщением «Павловский Посад – Москва Курская».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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