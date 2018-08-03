Скрытая угроза для власти: соцсети взбунтовались против пенсионной реформы

Российская власть, предложив повысить пенсионный возраст, серьезно разочаровала свой ядерный электорат и разрушила «мифологию» о социальном государстве и либеральных врагах отечества. Как считает политолог, управляющий партнер Organic PR Михаил Голованов, протестный потенциал в России, судя по последним замерам социальных сетей, гораздо выше, чем кажется на первый взгляд.

В интервью РИА «Новый День» Голованов обратил внимание, что пенсионная реформа была абсолютно не подготовлена для массовой аудитории. «Обычно при вбрасывании таких болезненных тем идет подготовка – аудиторию аккуратно настраивают на эту тему и только после этого уже начинают обсуждать конкретику. А здесь, что называется, по голове ударили всех», – констатировал эксперт.

Политолог подчеркнул, что «пенсионная» инициатива правительства РФ сильно отразилась на общественном настроении в социальных сетях. «Естественно, люди стали на это реагировать и реагировать достаточно негативно. При этом такая реакция пошла не только на Интернет-площадках, где обитает традиционного оппозиционно-настроенная городская интеллигенция, вроде «Фейсбука» – там реакция была достаточно предсказуема, но и дальше – «ВКонтакте», «Одноклассниках» – там, где действительно находится массовая народная аудитория», – отметил Голованов.

По словам эксперта, в этом обширном сегменте пенсионная реформа спровоцировала «массовое разочарование». «Люди там были достаточно лояльны к власти, патриотически настроены, и вдруг неожиданно вся мифология, которая существовала и устоялась – что у нас хороший президент и хорошая власть, но есть антинародные либеральные силы, которые им противостоят и «гадят», – полетела в тартарары», – констатировал Голованов.

Политолог пояснил, что у людей сейчас нет никаких сомнений, что пенсионная реформа – консолидированная позиция политической элиты РФ. «Хотя президент в какое-то время пытался уйти в тень, отстраниться от этой истории», – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что относительно скромные по численности уличные протесты против пенсионной реформы не доказывают, что люди поддерживают реформу и градус напряженности нужно считывать именно с Интернета.

«Прошли митинги, но, несмотря на то, что народу было не так много, я бы не назвал это большим позитивом для власти, потому что реакция соцсетей абсолютно единодушна в своей поддержке протестов, которые были на улицах. О реальных настроениях надо судить по соцсетям», – уверен он.

В этой связи политолог обратил внимание, что Интернет становится своего рода полем боя между разными политическими силами. Так, оппозиция, для которой такая непопулярная инициатива правительства стала своего рода «подарком» к осенним выборам, продолжает раскачивать ситуацию.

«Они находились в состоянии голодного поиска темы – потому что сезон отпусков и чемпионат мира по футболу выбивали из-под них повестку. Понятно, что пройдет лето, а люди будут разогреты к единому дню голосования. Естественно, все оппозиционные силы ухватились за эту повестку и постарались поднять на этом политические очки и сделать политический капитал», – считает Голованов.

Эксперт также отметил, что в эту борьбу «задним числом» включились и другие «агенты влияния». «Пресловутые кремлеботы, которые тоже пытаются эту повестку отрабатывать, но уже без огонька – тема скользкая и даже сами прокремлевские эксперты, которые по долгу службы встают на защиту этой пенсионной реформы, это делают тоже с небольшим энтузиазмом», – констатировал Голованов.

Политолог также отметил, что резко отрицательная реакция пользователей социальных сетей на пенсионную реформу при самом негативном развитии ситуации может спровоцировать «репрессивный механизм».

«В нашей стране возможность «сесть» за репост есть всегда. Разжигание розни и по национальному признаку, и по социальному – карается. Если в какой-то момент будет вспышка страстей и политически неблагонадежные граждане начнут в своей риторике использовать разжигающие социальную рознь вербальные конструкции, тогда наша правоохранительная система, я боюсь, будет на это реагировать», – сказал он.

В то же время, по мнению эксперта, вероятность, что Кремль пойдет на такое «закручивание гаек» в Интернете, достаточно мала.

«Это только навредит власти. Я пока не могу представить это, как реальное развитие ситуации. Даже те посадки за репосты, которые есть, сейчас в основном связаны с разжиганием межнациональной розни и экстремизмом, но они вызывали очень сильную негативную реакцию в соцсетях и дальше нажимать на эту точку – бессмысленно. Заставить каких-то активистов замолчать можно, но от этого ситуация и общественное мнение не изменятся. Власть достаточно умна и думаю, что до этого не дойдет», – считает Голованов.

По его оценке, быстро переломить ситуацию не получится. «Я знаю, что всерьез обсуждается возможность заднего хода (для реформы). Мы находимся в ситуации, подобной началу 2000-х, когда пытались провести монетизацию льгот – первая путинская антисоциальная реформа, которая вызвала протест, тогда больше уличный, и ситуация была решена в мягком ключе. Общество показало, что оно может влиять на принятие решений, хотя бы опосредовано», – заключил Голованов.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Несмотря на то, что во время первого чтения законопроекта в нижней палате парламента, оппозиция выступила против принятия законопроекта, шансов «развернуть» реформу не было – конституционное большинство в Госдуме – более 2/3 депутатов – 342 из 450 – принадлежит «Единой России». Поправки в законопроект будут приниматься до 24 сентября.

Данная инициатива вызвала широкое общественное недовольство – во множестве регионов прошли протестные акции и готовятся новые митинги. По данным опроса «Левада-центра», в июле впервые за последние девять лет вероятность массовых протестов с экономическими требованиями в РФ в представлениях населения превысила порог в 40%. При этом рейтинги руководства страны и правящей «Единой России» резко опустились.

Москва, Мария Вяткина

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