Жестокое убийство в Подмосковье: погибли супруги-пенсионеры

Житель Подмосковья обвиняется в зверском убийстве супружеском пары столичных пенсионеров. Изувеченные тела потерпевших были найдены на дачном участке в поселке Белоомут Луховицкого района 14 июля. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, злоумышленник нанес пенсионерам множественные колото-резанные ранения. Спустя некоторое время следователи задержали предполагаемого убийцу – 57-летнего местного жителя, знакомого супругов.

При обыске по месту его проживания были изъята одежда, взяты биологические образцы. Кроме того, в рамках расследования назначены молекулярно-генетические экспертизы.

Сейчас обвиняемому в двойном убийстве избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.08.18

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