Власть и оппозиция окончательно запутали жителей России пенсионной реформой

Жители России дезориентированы пенсионной реформой: с одной стороны, граждане не получают конструктивную поддержку от оппозиции, с другой – нет внятной аргументации от власти. Как считает политтехнолог, психолог, эксперт по PR и GR-коммуникациям, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Алена Август, в результате у людей в голове возникла «каша», которая оставляет всех в замешательстве.

В интервью РИА «Новый День» Август обратила внимание, что предложение правительства РФ повысить пенсионный возраст взволновало значительную часть общества, причем, как показывают замеры общественного мнения в социальных сетях, негативно реформу воспринимают не только люди предпенсионного возраста.

«Чаще всего оценки реформы негативные. Причем можно сказать о том, что в соцсетях все-таки сидят более активные люди, не самого предпенсионного возраста, поэтому можно сделать вывод, что возмущение захватило очень широкие возрастные слои», – сказала Август.

Эксперт пояснила, что широкий общественный резонанс возник во многом потому, что власть без должной подготовки и пиар-сопровождения попыталась «продавить» это решение.

«Неоднократно экспертами обсуждалось, что даже если предположить, что без этой реформы прожить никак нельзя, необходимо было, как минимум, провести качественную информационную кампанию, подготовить общественное мнение к этому решению. Так как этого сделано не было, мы сейчас имеем то, что имеем», – констатировала эксперт.

По ее оценке, хотя провластные эксперты и подключились к обсуждению проблемы, эффект от этого «после драки» гораздо меньше, чем можно было ожидать.

«Эти вбросы мнений очевидны. Но та информационная кампания, которая должна была предварять это решение, идет вдогонку за убегающим поездом. Общественное мнение уже сложилось в негативном ключе. А на «подножку» пытаются запрыгнуть КПРФ, чтобы использовать общественный протест в свою пользу, и эксперты, которые пытаются этот протест отработать и развернуть его в более-менее позитивное русло», – подчеркнула она.

В этой связи Август обратила внимание, что оппозиция, особенно, в лице КПРФ «пытается всячески поиграться и потоптаться» на теме пенсионной реформы.

«На всех площадках раскручивается тема, что нас предали, обманули, и мы будем бороться. Правда, непонятно, как они будут бороться… посмотрим, насколько у них получится продавить тему с референдумом. Будут ли они продолжать плакать, что им не согласовали вопрос или продолжат методично и старательно работать над этой темой», – пояснила эксперт.

При этом, как отметила Август, общество в большинстве своем мало верит в возможность проведения всенародного голосования. «К референдуму отношение, как ко многим инициативам компартии, которые, к сожалению, в последние годы становились в итоге чистыми пиар-акциями. Особо люди не верят в то, что референдум может состояться и в то, что он что-то решит. Весь опыт избирательных кампаний КПРФ играет сейчас против них – всем известно, что компартия последнее время договаривалась с властями, где и что им можно говорить и делать, а где – показывать зубы и насколько дерзко. Это уже не те пламенные коммунисты, какими они могли бы быть, какими их помнит старшее поколение», – сказала эксперт.

Август также назвала еще одну тактическую ошибку КПРФ. «В компартии считают, что, если они просто будут делать громкие заявления и назначать акции, люди сами подтянутся. Нет, это так уже не работает. Нужно системно работать с разными социальными группами, разговаривать с людьми на их языке. Нужны активисты на территориях», – подчеркнула она.

«Не секрет, что региональные отделения партии чаще всего находятся в анабиозе. Само в этом мире, полном информации, уже ничего не происходит», – добавила эксперт.

По мнению Август, протестный потенциал в России сейчас находится на достаточно низком уровне. «Сейчас протест уже не тот. Мы можем вспомнить, когда люди выходили против монетизации льгот, но за десятилетие прошло уже столько непопулярных решений… российский народ терпелив. Если сейчас говорить о том, что люди выйдут на площадь – это вряд ли произойдет само. Сами не выйдут точно. А если это будет кому-то нужно, это вполне возможно, но для этого должна пройти достаточно серьезная агитационная компания», – уверена политтехнолог.

Как считает Август, неподготовленность всех политических сил страны к обсуждению проблемы пенсионной реформы привела к тому, что люди дезориентированы.

«У людей каша в голове, им проще будет остаться дома, каждый со своим горем и со своей бедой, со своим мнением, чем объединиться и идти куда-то митинговать», – заключила она.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Несмотря на то, что во время первого чтения законопроекта в нижней палате парламента, оппозиция выступила против принятия законопроекта, шансов «развернуть» реформу не было – конституционное большинство в Госдуме – более 2/3 депутатов – 342 из 450 – принадлежит «Единой России». Поправки в законопроект будут приниматься до 24 сентября.

Данная инициатива вызвала широкое общественное недовольство – во множестве регионов прошли протестные акции и готовятся новые митинги. По данным опроса «Левада-центра», в июле впервые за последние девять лет вероятность массовых протестов с экономическими требованиями в РФ в представлениях населения превысила порог в 40%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 04.08.18

Utair рассказал о причинах крушения вертолёта в Красноярске, в результате которого погибли 18 человек. / «Мусорное» Подмосковье: готовится новый митинг против самоуправства властей. / Жестокое убийство в Подмосковье: погибли супруги-пенсионеры. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»