В Москве подростка убил компьютер

В Москве организована доследственная проверка в связи с гибелью 14-летнего подростка. ЧП произошло накануне в квартире дома на улице Грайвороновской. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По предварительным данным, причиной смерти молодого человека стало поражение электрическим током в ходе самостоятельного ремонта компьютера.
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 06.08.18
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