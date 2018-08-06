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Понедельник, 6 августа 2018, 13:30 мск

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В Москве подростка убил компьютер

В Москве организована доследственная проверка в связи с гибелью 14-летнего подростка. ЧП произошло накануне в квартире дома на улице Грайвороновской. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По предварительным данным, причиной смерти молодого человека стало поражение электрическим током в ходе самостоятельного ремонта компьютера.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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