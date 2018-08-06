Смертельная гроза в Подмосковье: молния убила мальчика

В подмосковной Рузе ребенка убила молния. Его тело было обнаружено накануне на берегу Озернинского водохранилища. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По предварительным данным, мальчик вместе со знакомым матери катался по водохранилищу на резиновой лодке, в которую попала молния. От ее разряда ребенок скончался. Мать мальчика в момент трагедии находилась на берегу.

По факту случившегося организована доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.08.18

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