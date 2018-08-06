Кремль разрывают противоречия: «Одна голова орла не знает, что делает другая»

В ситуации с продавливанием скандальной пенсионной реформы просматривается конфликт российской правящей элиты – социально-экономическая политика в стране крайне противоречива, что это негативным образом отражается на всей системе власти. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал директор института Нового общества Василий Колташов.

Эксперт обратил внимание, что, с одной стороны, правительством РФ «что-то делается правильно», например, сохранение материнского капитала, развитие национального сельского хозяйства. «Большие успехи в производстве мяса птицы, особенно индейки. За 5 лет – чуть было не 70% рост производства. Это частные случаи, образец, как у нас может все развиваться. То есть все не однозначно плохо», – пояснил Колташов.

В то же время он отметил, что другие меры вступают с позитивными изменениями «в полное противоречие». «Повышение пенсионного возраста для женщин, как минимум, противоречит политике выплаты материнского капитала. Потому что за второго ребенка даете деньги, а водить его в школу некому. И это результат действий властей. Одна голова орла делает одно, другая – другое», – подчеркнул экономист.

Вместе с тем он напомнил, что «пенсионная» реформа в России носит перманентный непрерывный характер все последние годы. Её «забег» начался еще в 2002 году, и с тех пор «все время что-то делается и только ухудшает положение «будущих пенсионеров».

Кроме того, в условиях постоянно обесценивающихся денег у людей нет возможности что-либо накопить – ни в денежных знаках, ни в ценных бумагах. Как считает Колташов, небольшие уступки, на которые власти наверняка готовы пойти при повышении пенсионного возраста, вряд ли изменят негативное общественное настроение. По его мнению, на фоне реального падения доходов подавляющей части населения появился общественный запрос на действительно социальную политику, чтобы «государство дало людям гарантии, обеспечило хорошие условия жизни на пенсии, не ухудшало их положение».

При этом, по оценке эксперта, либеральное правительство не в состоянии дать гарантий роста благосостояния и улучшения жизни. «Они провалились в 2013-2016 годах, дали рухнуть рублю, экономике, показали полную компетентность в экономическом направлении. Их стратегия неэффективна. Но именно либералы сейчас проталкивают реформу как стандартную во всех странах мира западного капитализма. Но нам надо по-другому», – считает Колташов.

Повышение пенсионного возраста, которое вызывает сильное раздражение общества, полагает эксперт, люди не забудут, и вероятны серьезные последствия, как минимум, на выборах: возможен «отказ признания легитимности целого ряда структур и лиц во власти».

Высокая явка на президентские выборах, напомнил Колташов, показала, что жители России «признают легитимность главы государства, но это не значит, что они признают легитимными Думу, которая принимает такие законы, «ЕР», Медведева, губернаторов и местных депутатов, которые проголосовали за поддержку этой реформы».

«Теперь это все отразится на доверии ко всей системе власти, – прогнозирует эксперт. – Это не означает, что у нас произойдет какая-то революция. Но мы находимся в ситуации возрастающей потребности в политической трансформации».

По мнению Колташова, у части правящих кругов, возможно, есть свой интерес в такой ситуации с пенсионной реформой – «подставить под огонь критики и недовольства» либеральное правительство РФ.

«Поскольку Путин «выполняет роль арбитра», разным группировкам эта ситуация выгодна. Она работает на подрыв влияния таких фигур, как Силуанов, Медведев, Кудрин и других, и на руку тем, кто хотел бы убрать их и изменить экономическую политику в стране», – считает эксперт.

Москва, Ольга Ветрова

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