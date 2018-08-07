Знакомство с девушкой оказалось смертельным: в Подмосковье таджики жестоко расправились с бизнесменом

В Подмосковье 22-летняя уроженка Таджикистана и двое ее земляков жестоко расправились с московским бизнесменом из-за машины. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было свершено в июне. По версии следствия, обвиняемая познакомилась с потерпевшим – владельцем автомобиля представительского класса, стоимостью более 6 млн рублей – в одном из ресторанов Москвы.

Ночью 30 июня на безлюдном участке около деревни Боброво Ленинского района, девушка находилась с мужчиной в его машине. Ее подельники внезапно напали на него, перевезли в лесной массив Истринского района, убили, а затем закопали в заранее приготовленную яму.

Нападавшие также украли у погибшего не менее 65 тысяч рублей. При этом отмечается, что злоумышленники так и не смогли продать машину или использовать машину «по независящим от них обстоятельствам».

Возбуждено уголовное дело по п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в отношении всех троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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