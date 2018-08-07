«Русская весна» завершается второй волной «гайдаровских» реформ

Пенсионная реформа разрушает сложившийся в 2014 году «Крымский консенсус» и подводит черту под очень перспективным патриотическим проектом «Русская весна». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный адвокат, директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

По его оценке, референдум против повышения пенсионного возраста, на котором настаивает КПРФ, может быть одобрен на первом этапе, а «шоковая терапия» реформы для общества может оказаться даже полезной.

«Новый День»: В Госдуме на 21 августа назначены Большие парламентские слушания по пенсионной реформе. Депутаты даже на день прервут свои каникулы. С чем может быть связана такая спешка?

Дмитрий Аграновский: Спешка, на мой взгляд, она вызвана как раз действиями той группы, которая хочет провести закон о пенсионной реформе «быстро и решительно» по выражению Валентины Матвиенко. Видимо, расчет на то, что общество и оппозиция не успеют сорганизоваться и не смогут помешать. Это расчет неправильный – противодействие и недовольство в обществе будут только нарастать, особенно, если закон все-таки будет принят.

«Новый День»: Как вы считаете, согласует ли Центризбирком вопрос КПРФ для референдума со второй попытки?

Дмитрий Аграновский: Я не исключаю, что ЦИК согласует вопрос, так как процедура инициирования и проведения референдума очень сложная и запутанная и ее легко остановить на более поздних стадиях.

Кроме того, на мой взгляд, во власти сейчас нет единства по вопросу крайне непопулярной пенсионной реформы, и референдум – отличный способ спустить все на тормозах.

«Новый День»: Есть мнение, что реформа связана с борьбой внутри олигархической элиты. Нет ли в этом заговора, чьей-то попытки освободиться от Путина?

Дмитрий Аграновский: На мой взгляд, реформы продавливает либеральное, прозападное крыло, действующее по рецептам МВФ и под контролем соответствующих структур. Например, один из либеральных сайтов пишет, что впервые после 1991 года и реформ Гайдара либералы снова играют в правительстве первую скрипку. Никакого заговора я в этом не вижу, все заговоры уже состоялись при Горбачеве и Ельцине, и с тех пор экономический курс ни в чем принципиально не изменился. То, что реформа подорвет и так невысокую популярность правительства и «Единой России» – это совершенно очевидно, но и по Путину ударит, так как при его правлении ничего подобного настолько антинародного и непопулярного не принималось.

«Новый День»: Каковы последствия реформы для общества и власти?

Дмитрий Аграновский: Для общества это будет только полезно – шоковая терапия для понимания, в каком мире мы живем, и что наши права не защитит никто, кроме нас, что у нас отнимут ровно столько, сколько мы отдадим.

В стратегическом плане для страны, без сомнения, очень вредно, так как разрушает сложившийся в 2014 году «Крымский консенсус» и подводит черту под очень перспективным патриотическим проектом «Русская Весна». Это очень печально. «Русская Весна» завершается вторым изданием гайдаровский реформ, поскольку наступление на права трудящихся пошло по всем фронтам – это и повышение НДС, и цены на топливо и ЖКХ, и будут еще непопулярные меры. Непопулярные для народа, разумеется. Непопулярные для олигархов, такие, например, как прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц, даже не планируется.

«Новый День»: Сейчас всех пытаются убедить, что повышение пенсионного возраста – для блага народа, все решено и протесты не помогут. Есть ли надежда остановить реформу?

Дмитрий Аграновский: На мой взгляд, только массовые и организованные протесты смогут остановить эти реформы. Что касается блага, то это самая вредная, самая антинародная и самая циничная реформа со времен Гайдара. Это просто наступление на наши права и ничего больше.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 07.08.18

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