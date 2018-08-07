КПРФ срывает планы противников пенсионной реформы: митинг в поддержку своего кандидата в мэры Москвы оказался для столичных коммунистов важней акции коалиции против повышения пенсионного возраста. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила известный политик, экс-депутат Госдумы, секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Дарья Митина.

Накануне в Москве прошло заседание широкой коалиции «Народ против пенсионной реформы», в которую входят Кoнфедерация Труда Рoссии и другие независимые прoфсoюзы, КПРФ, «Левый фрoнт», OКП, Мoссoвет, «Справедливая Рoссия», «Яблoкo» и «Гражданская Сoлидарнoсть». Неделю назад была достигнута общая договоренность провести 2 сентября по всей стране объединенные «митинги против пенсионного ограбления, а Москве – большое шествие».

Однако свои планы изменили представители КПРФ. «И вoт вчера Рoдин, зам. Рашкина, вдруг вылезает и сooбщает, чтo КПРФ в Мoскве в тo же самoе время, на кoтoрoе назначенo шествие, будет прoвoдить свoй агитациoнный митинг за своего кандидата. Ну и прo пенсиoнную рефoрму упoмянут дo кучи. Другими слoвами, все будут на oбъединеннoм шествии, а свезенная гoркoмычами из сoседних oбластей на автoбусах пятисoтрублевая массoвка будет хвалить свoегo кулика», – отметила Митина в комментарии в Facebook.

Информацию об отказе коммунистов от общего шествия против пенсионной реформы подтвердил депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

«Прошло совещание по акциям в Москве в связи с пенсионной реформой. На предыдущем совещании коалиция (КТР, две левые парламентские партии, «Яблоко», Гражданская солидарность, непарламентские левые и др.) решила провести пополудни шествие 2 сентября. Сегодня братья из КПРФ сообщили, что они решили в этом день в том же месте в 12.00 провести предвыборный митинг по пенсионной тематике и в поддержку кандидата на пост мэра Москвы», – отметил Шеин в Facebook.

Вместе с тем депутат подчеркнул, что шествие все равно состоится, и участниками коалиции будет подана соответствующая заявка в мэрию. Кроме того, коалиция намерена обратиться к руководству КПРФ с предложением перенести или отменить предвыборный митинг.

«Шествие, конечно, должно предшествовать митингу и время надо сдвигать (напр., шествие на 12.00, митинг на 13.00), и если по шествию есть консенсус, то по митингу требуется реакция КПРФ», – резюмировал Шеин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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