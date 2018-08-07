«Пенсионный» референдум vs «самопиар»: конкуренция за плебисцит обострилась до предела

Сегодня алтайские коммунисты провели собрание инициативной группы по проведению референдума против повышения пенсионного возраста. Аналогичное собрание лево-патриотических сил с участием компартии прошло в Москве, а завтра, 8 августа, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрит на заседании еще, как минимум, две подобные инициативы.

Сегодня в Алтайском крае представители регионального отделения КПРФ на собрании инициативной группы утвердили для плебисцита следующий вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?». Как отметили в пресс-службе компартии, в формулировке учтены замечания, высказанные ЦИКом.

Примечательно, что такую же формулировку утвердили московские коммунисты, которые сегодня вечером под флагом лево-патриотических сил провели собрание инициативной группы.

Между тем завтра Центризбирком на своем заседании планирует рассмотреть, как минимум, еще две аналогичные инициативы. Известно, что один из заявителей – глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, который при этом является кандидатом на пост мэра Москвы на предстоящих 9 сентября выборах. Он предлагает вынести на плебисцит вопрос, в схожей с КПРФ формулировке: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?»

Еще один инициатор референдума – подмосковный адвокат Дмитрий Трунин, сформулировавший свой вопрос для референдума почти так же, как и Свиридов.

По данным газеты «Коммерсантъ», еще одну заявку в ЦИК подала региональная организация КПРФ в Иркутской области. Она быстрее остальных направила заявку в региональный избирком и провела собрание.

Собеседник «Ъ» в Центризбиркоме утверждает, что одобрение могут получить все формулировки. После рассмотрения в ЦИКе и сбора подписей в регионах отклонить вынесенный на референдум вопрос сможет только Конституционный суд.

Как сообщал «Новый День», в конце июля ЦИК забраковал вопрос, который инициативная группа КПРФ предлагала вынести на референдум против повышения пенсионного возраста. Против формулировки «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» высказались 11 членов Центризбиркома, один – «за» и еще один воздержался.

Согласно выводам ЦИК, вопрос для референдума являлся некорректным, поскольку предполагал множественное толкование и неопределенные правовые последствия – в нем не уточнялось, относительно какого времени идет речь.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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