Московским школьникам разрешили отдыхать до 3 сентября

Занятия в московских школах в этом году начнутся позже обычного – 3 сентября. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«В этом году ребятишкам повезло. Учебный год начнется 3 сентября», – сказал он в интервью «АиФ».

Мэр отметил, что суббота в столице уже несколько лет – неучебный день, и 1 сентября «не будет исключением».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 08.08.18

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