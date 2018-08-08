ЦИК готов одобрить «пенсионный» референдум

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России может согласовать представленные вопросы на референдум против повышения пенсионного возраста. Как сообщила на заседании Центризбиркома секретарь комиссии Майя Гришина, вопросы от инициативных групп, которые обсуждаются сегодня на заседании ЦИК, соответствуют законодательству.

Речь идет об инициативах «справоросса» Ильи Свиридова, алтайского регионального отделения КПРФ и активистов, не представляющих партии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.08.18

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