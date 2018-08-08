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Среда, 8 августа 2018, 14:41 мск

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ЦИК одобрил «пенсионный» референдум в трех вариантах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России согласовала три вопроса на референдум против повышения пенсионного возраста. Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об инициативах «справоросса» Ильи Свиридова, алтайского регионального отделения КПРФ и активистов, не представляющих партии.

«Я всех поздравляю инициаторов. Истинная настоящая конкуренция. У вас есть право и возможности обратить в свою веру большинство регионов страны и выйти на референдум. Всем желаю успехов. Кто-то с кем-то может объединяться – это ваше право», – отметили глава ЦИК Элла Памфилова в заключительном слове.

Согласно процедуре, теперь каждой из групп необходимо создать аналогичные инициативные подгруппы еще не менее чем в 42 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Та группа, которая первой завершит этот процесс, получит возможность провести референдум.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / пенсионная реформа

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