Московском парке обнаружен чемодан с трупом

В Москве обнаружен чемодан с расчлененным трупом. На страшную находку «наткнулись» в Воронцовском парке, вблизи детской площадки, передает РБК со ссылкой на два источника правоохранительных органах столицы.

Еще один источник, также связанный с полицией, заявил, что речь идет о теле с телесными повреждениями.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 08.08.18

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