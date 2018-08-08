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Среда, 8 августа 2018, 15:41 мск

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Московском парке обнаружен чемодан с трупом

В Москве обнаружен чемодан с расчлененным трупом. На страшную находку «наткнулись» в Воронцовском парке, вблизи детской площадки, передает РБК со ссылкой на два источника правоохранительных органах столицы.

Еще один источник, также связанный с полицией, заявил, что речь идет о теле с телесными повреждениями.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Москва, Ольга Ветрова

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