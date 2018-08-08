В Подмосковье полицейские попали под проверку: заломили руки подростку

В подмосковном Одинцове проверяется информация о противоправных действиях полицейских, заламывавших руки подростку. Причиной конфликта стала сигарета. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Сюжет о сотрудниках МУ МВД России «Одинцовское» и несовершеннолетнем вышел 8 августа в эфире одного из федеральных телеканалов. Сообщалось, что к мальчику, курившему на лавочке сигарету, подошли несколько человек в гражданской одежде. Они представились полицейскими и без предъявления документов «стали заламывать руки, выворачивать в карманы его одежды и попытались посадить в машину». При этом свои действия «стражи порядка» объяснили запретом курения в общественных местах.

«По данной информации следственным отделом по Одинцово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – отметили в ведомстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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