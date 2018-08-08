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Среда, 8 августа 2018, 17:44 мск

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Труп в чемодане: возбуждено уголовное дело об убийстве

В Москве возбуждено уголовное дело после обнаружения в Воронцовском парке трупа в чемодане. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. По ее словам, расследование ведется по статье «убийство».

По данным следствия, чемодан, в котором находился труп женщины, обнаружили сегодня сотрудники полиции. При визуальном осмотре тела признаков насильственной смерти зафиксировано не было.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и личность потерпевшей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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