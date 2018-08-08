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Среда, 8 августа 2018, 19:47 мск

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Вопиющий случай: в больнице 92-летнему пенсионеру сломали 5 ребер

В подмосковной больнице произошло ЧП: 92-летнего пенсионера, госпитализированного с подозрением на инсульт, уронили с кресла-каталки, в результате чего он получил тяжелые травмы. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, ЧП произошло ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ». 92-летний местный житель был госпитализирован с подозрением на «инсульт», однако медицинский персонал долго не принимал пациента. Позже его повезли в кабинет компьютерной томографии на медицинской каталке, однако при транспортировке, по предварительным данным, произошла поломка борта кресла и пенсионер упал на пол, в результате чего у него был диагностирован перелом 5 ребер и повреждение легкого.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрашивается медицинский персонал больницы, проводится выемка медицинской документации, осмотр места происшествия и каталки, на которой перевозили пациента.

Предполагается, что в ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) медицинского персонала больницы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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