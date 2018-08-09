В Подмосковье обнаружен труп с простреленной головой

В Подмосковье неизвестные расстреляли 29-летнего мужчину. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, тело погибшего было обнаружено 7 августа на Разинском шоссе в Балашихинском районе. У погибшего обнаружены множественные огнестрельные ранения головы, шеи и грудной клетки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица причастные к убийству.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.18

США хотят полностью закрыть экспорт в Россию. / Москва «жирует», Крым – на «голодном пайке»: Росстат проанализировал доступность бензина в регионах. / Вопиющий случай: в больнице 92-летнему пенсионеру сломали 5 ребер. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»