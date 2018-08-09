Дело о попытке побега банды ГТА: следствие завершено

Завершено следствие по уголовным делам о побеге из-под стражи членов банды ГТА и их нападении на сотрудников правоохранительных органов. За перестрелку в Мособлсуде в 2017 году ответят два конвоира и их начальники. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Командир отдельной роты охраны и конвоирования ГУ МВД России по Московской области, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя привлечены к уголовной ответственности по статье «халатность». По мнению следователей, нарушив нормативные акты, они не обеспечили надлежащую охрану и меры для недопущения побега подсудимых.

В частности, по версии следствия, командир роты принял решение использовать «ненадлежащее средство ограничения подвижности» – цепь с пятью металлическими браслетами. Однако она не состояла на вооружении подразделения и не соответствовала требованиям. При ее использовании одна рука каждого конвоируемого была свободна.

Кроме того, командир роты и его зам не учли категорию конвоируемых, возможный характер их действий. Они не следили за правильным использованием технических средств, не осуществляли контроль за организацией и несением службы.

«С учетом склонности подсудимых к насилию, побегу, нападению на охрану, они должны были принять решение о назначении усиленного конвоя для их надлежащей охраны, однако этого сделано не было», – пояснили в СКР.

Кроме того, следствие пришло к выводу, что были нарушены требования, по которым на одного конвоируемого полагается не менее двух полицейских: пятерых подсудимых конвоировали вдвоем.

По одному из уголовных дел проходит участник банды Хазратхон Додохонов. Ему вменяется побег из-под стражи, хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Известно, что пятеро членов банды узнали порядок конвоирования и количество сотрудников конвоя и договорились о побеге именно в здании суда.

Согласно плану, 1 августа они напали в лифте на двух конвоиров, повалили на пол и начали душить. Когда потерпевшие потеряли сознание, бандиты освободились и завладели служебным оружием. После этого преступники устремились к выходу и напали в зале суда на сотрудников Росгвардии. Началась перестрелка, в которой один из правоохранителей получил ранение, трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них скончался в медицинском учреждении.

Как сообщал «Новый День», банда ГТА, получившая название по аналогии обстоятельств совершаемых ими преступлений с игровыми заданиями в компьютерное игре Grand Theft Auto (GTA), действовала на дорогах в 2012-2014 годах и жестоко расправлялась с автомобилистами. По версии следствия, на счету преступников 17 жертв, два покушения и другие преступления.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.18

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