В Москве нижегородец, ранивший ножом школьницу, предстанет перед судом

Никулинская межрайонная прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело против жителя Нижнего Новгорода, тяжело ранившего 11-летнюю москвичку. Как сообщает пресс-служба ведомства, 43-летний мужчина обвиняется по п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 3 ст. 30 п. «в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, сопряженное с разбоем).

Преступник ради мобильного телефона напал на ребенка 8 июня 2018 года около одного из жилых домов в 4-ом Очаковском переулке. Он зашел в подъезд за школьницей и на лестничной площадке первого этажа нанес ей удар ножом в грудь, после чего скрылся.

Как уточнили в прокуратуре, мужчина причинил тяжкий вред здоровью девочки, однако довести преступление до конца не смог по независящим от него обстоятельствам».

Потерпевшую вовремя доставили в ГБУЗ Москвы «Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского» и оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.18

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