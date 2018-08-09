Бандиты с большой дороги: суд вынес приговор участникам группировки «ГТА»

Суд вынес приговор по резонансному уголовному делу «банды ГТА», совершавшей нападения на автомобилистов в Москве, Московской и Калужской областях. Следствию удалось доказать, что преступники убили 17 и ранили 5 человек. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Четверо бандитов – Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов и Умар Хасанов приговорены к пожизненному лишению свободы. Еще один участник группировки Зафарджон Гулямов получил 20 лет заключения.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными по ст. 209 УК РФ (бандитизм), ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ст.223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

Как установлено, в марте 2012 года Ибайдулло Субханов, имевший фальшивый паспорт на имя Усманова, создал в Подмосковье вооруженную банду и вовлек в нее уроженцев азиатских республик – Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. При этом пятеро из них являлись «натурализованными гражданами России».

Банда получила в СМИ название «ГТА» по аналогии обстоятельств совершаемых преступлений с игровыми заданиями в компьютерное игре Grand Theft Auto (GTA). Члены группировки совершали нападения различными способами. В частности, преступники выкладывали на трассу шипы и поджидали жертв в засаде у дороги. Когда автомобиль с пробитой шиной останавливался, соучастники расстреливали водителя и пассажиров и обыскивали авто в целях наживы.

Кроме того, бандиты нападали на водителей, стоявших в ночное время в безлюдных местах, забирая вещи погибших. Всего ими было совершено 16 нападений.

Согласно выводам следствия, члены банды «беспрекословно подчинялись лидеру, имели хорошую физическую подготовку и продумывали средства конспирации». Преступники вели себя неприметно, занимались частным извозом, строительством, работали сторожами, «то есть ничем не отличались от других трудовых мигрантов из среднеазиатских республик». Многие из них имели семьи.

«Именно в силу такого образа жизни, в совокупности с продуманной системой планирования нападений, банду было крайне сложно вычислить, на это понадобилось значительное время», – пояснили в ведомстве.

Установить бандитов удалось после анализа всех нападений, показаний свидетелей, вещдоков и экспертиз.

В ноябре 2014 спецслужбы задержали соучастников группировки. Однако лидер банды Ибайдулло Субханов оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен. Вскоре были пойманы и заключены под стражу все находившиеся в России 9 участников банды.

Сейчас продолжается расследование в отношении пятерых преступников, которые скрылись и были объявлены в международный розыск. Двое из них уже задержаны и содержатся под стражей в Таджикистане, куда будут направлены материалы уголовного дела.

Как сообщал «Новый День», уже завершено следствие по уголовным делам о побеге из-под стражи членов банды ГТА и их нападении на сотрудников правоохранительных органов. За перестрелку в Мособлсуде в 2017 году ответят два конвоира и их начальники.

По одному из уголовных дел проходит участник банды Хазратхон Додохонов. Ему вменяется побег из-под стражи, хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Известно, что пятеро членов банды узнали порядок конвоирования и количество сотрудников конвоя и договорились о побеге именно в здании суда.

Согласно плану, 1 августа они напали в лифте на двух конвоиров, повалили на пол и начали душить. Когда потерпевшие потеряли сознание, бандиты освободились и завладели служебным оружием. После этого преступники устремились к выходу и напали в зале суда на сотрудников Росгвардии. Началась перестрелка, в которой один из правоохранителей получил ранение, трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них скончался в медицинском учреждении.

Москва, Ольга Ветрова

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