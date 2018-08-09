Жириновский обрушился с критикой на телезвезду Малахова: его влияние на умы можно «приравнять к преступлению»

Телепередача «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым является «ударом по жителям всей страны» – в программе эксплуатируются «самые низменные и грязные инстинкты человеческой души». Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик призвал руководство телеканала «Россия» уменьшить количество «Малахова», а непосредственно телеведущему порекомендовал вести сугубо субботние шоу.

По мнению Жириновского, с каждой новой передачей Малахов «превосходит сам себя в деле накала грязной скандальности». Особое возмущение Жириновского вызвал эфир с участием матери трех девочек, убивших своего отца в Москве.

«Зачем тащить все это на телевидение? – задается вопросом Жириновский, слова которого цитирует пресс-служба партии. – Зачем демонстрировать стране непрекращающийся эмоциональный стриптиз? Да, три молодые девушки совершили преступление. Но отвечать за него они должны по закону. Они не заслужили того, чтобы все подробности семейной и личной жизни становились известны всей России. Как им жить после всего этого, выходить замуж? Когда любой узнает на улице, тычет пальцем и шепотом делится грязными подробностями?»

По оценке политика, нигде в мире нет таких «скверных телепередач, убивающих общество». При этом особое возмущение лидера ЛДПР вызывает то обстоятельство, что телеканал, существующий на государственные деньги, «никак не может отказаться от трансляции информационных и эмоциональных помоев, да еще в прайм-тайм».

Как считает Жириновский, отрицательное влияние Малахова на умы населения настолько значительно, что «может быть приравнено к преступлению».

Политик напомнил, что на Первом канале «вовремя одумались и избавились от Андрея», однако его «приютил телеканал «Россия».

«Что еще мерзкого должен придумать и сотворить в прямом эфире ведущий, чтобы наконец-то руководство канала обратило внимание на недопустимость подобных программ?» – заключил Жириновский.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.18

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