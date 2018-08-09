Расстрел бизнесмена в Подмосковье: задержан подозреваемый

В Подмосковье задержан предполагаемый убийца бизнесмена, расстрелянного в марте этого года у Ледового дворца в Одинцове. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что речь идет о преступлении, которое было совершено 5 марта около 23:30. Предприниматель вышел после тренировки по хоккею, и убирал в багажник своей машины спортивную сумку, когда к нему подошел неизвестный, одетый во все черное. Преступник произвел в коммерсанта сзади не менее 5 выстрелов, в том числе два – в голову, практически в упор, а затем скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение перевозка или ношение огнестрельного оружия»).

В рамках расследования правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 54-летний местный житель.

Задержанный свою вину отрицает. Сообщается, что в ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится закрепление доказательной базы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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