Повторение судьбы Ельцина? Правительство Медведева целенаправленно ведет Путина к отставке

«Политика коллапса», которую сейчас реализует правительство Дмитрия Медведева, возвращает Россию в 1999-й год. Как считает политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, на фоне обвала экономики и нарастающих проблем в социальной сфере нынешний глава государства Владимир Путин рискует повторить судьбу первого президента РФ Бориса Ельцина, добровольно сложившего с себя полномочия.

В интервью РИА «Новый День» эксперт также отметил, что вернуть доверие населения Путину уже не поможет даже отказ от самой непопулярной инициативы кабинета министров – повышения пенсионного возраста.

Неживой обратил внимание, что в России вновь обостряется экономический кризис. «Сейчас у нас упал рубль, поднятие НДС на 2% приведет к росту стоимости товаров на 5%. В основном, это касается продуктов. Выросшие в долларах цены на нефть, притом, что рубль падает, приведут к росту цен на бензин. По факту вся экономическая политика правительства Медведева – это политика коллапса, который уже стал неотвратимым», – подчеркнул политолог.

По его мнению, в результате такой провальной экономической политики рейтинги власти, в том числе президента, уже ничего не сможет спасти. «Даже если правительство откажется от проведения пенсионной реформы, рейтингу президента это не поможет», – уверен Неживой.

Чтобы хоть как-то сохранить доверие населения, Путину необходимо жестко наказать ответственных за крах экономики, считает политолог. «Рейтингу президента поможет публичная «казнь» всех этих людей. Не в прямом смысле «казнь» – надо будет оценить действия всех: и Чубайса (Анатолий Чубайс – идеолог экономических реформ 1990-х, ныне – глава «Роснано»), и Медведева – по всей строгости закона», – сказал эксперт.

«Тогда у него (президента) есть шанс дальше что-то поднять, если нет – мы будем двигаться в сторону того, что было в 1999-м году с предыдущим президентом», – прогнозирует он.

Как полагает политолог, все возможности для политических маневров нынешняя власть же исчерпала. «На самом деле, мы уже сейчас находимся в ситуации, когда все окна политических возможностей закрыты. Сейчас вся экономическая и политическая обстановка нашей стране в тупике, который уже сказался на рейтингах власти. Назад эти рейтинги не вернутся в позитив никогда. Мы прошли Рубикон. Обстановка похожа на 99-й год», – заключил Неживой.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Несмотря на то, что во время первого чтения законопроекта в нижней палате парламента, оппозиция выступила против принятия законопроекта, шансов «развернуть» реформу не было – конституционное большинство в Госдуме – более 2/3 депутатов – 342 из 450 – принадлежит «Единой России». Поправки в законопроект будут приниматься до 24 сентября.

Инициатива кабинета министров вызвала широкое общественное недовольство. Во многих регионах прошли массовые протеста. Впервые за последние девять лет вероятность продолжения массовых протестов с экономическими требованиями в РФ в представлениях населения превысила порог в 40%.

Сегодня также стало известно, что всё меньше граждан страны верят в то, что глава государства заботится об интересах России. 17% россиян, отвечая на вопрос, что не нравится в президенте, сочли, что Путин связан с крупным капиталом, 14% считают, что президент связан с коррумпированными политиками. По 9% респондентов полагают, что глава государства не справляется с руководством страной и его действия направлены лишь на повышение собственной популярности.

Кроме этого за последние два года на 6% упал уровень поддержки внешнеполитического курса Путина.

Напомним, 31 декабря 1999 года в 12:00 мск первый президент РФ Борис Ельцин на фоне усугублявшегося экономического кризиса, объявил о своей отставке «по совокупности всех проблем», и попросил прощения у граждан страны.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.08.18

Расстрел бизнесмена в Подмосковье: задержан подозреваемый. / Жириновский обрушился с критикой на телезвезду Малахова: его влияние на умы можно «приравнять к преступлению». / «Болезни все же победили»: ушла из жизни звезда сериала «Вечный зов». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»