Реальность хуже прогнозов: отток капитала из России вырос почти 2,5 раза

Финансовая стабильность России, о которой говорят в правительстве и Центробанке РФ, вновь подвергается сомнению официальными же данными. Как сообщила пресс-служба ЦБ, чистый отток частного капитала из России за семь месяцев 2018 года увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценкам регулятора, чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июле 2018 года вырос, по предварительным данным, до $21,5 млрд с $8,7 млрд в январе-июле 2017 года. В ЦБ пояснили, что это обусловлено «ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами».

Примечательно, что первоначально ЦБ ожидал в этом году меньшего объема оттока капитала – лишь на уровне $19 млрд. Теперь, по уточненному прогнозу, отток капитала из РФ в 2018 году при среднегодовой цене нефти $67 за баррель ожидается на уровне $30 млрд.

Как сообщал РИА «Новый День», многие эксперты сходятся во мнении, что российскую финансовую систему и экономику ожидают сложные времена. Наравне с внешним нарастающим давлением со стороны Запада, правительство РФ также вгоняет страну в кризис. По оценкам специалистов, проталкиваемая кабмином РФ пенсионная реформа и уже утвержденный рост ставки НДС могут только ухудшить экономическую ситуацию в РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.18

Голодающему Сенцову устроили фотоссессию в колонии на Ямале (ФОТО из заключения). / Повторение судьбы Ельцина? Правительство Медведева целенаправленно ведет Путина к отставке. / Расстрел бизнесмена в Подмосковье: задержан подозреваемый. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»