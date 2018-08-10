ЧП в Подмосковье: двое детей отравились бабушкиными таблетками, девочка погибла

В подмосковном Солнечногорском районе организована доследственная проверка в связи с гибелью 3-летней девочки. Малышка, а также ее 4-летний брат были обнаружены на полу в бессознательном состоянии после того, как наелись таблеток. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

ЧП произошло накануне в дачном доме в одном из садоводческих товариществ Солнечногорского района, где дети находились с мамой, бабушкой и двумя малолетними сестрами.

По предварительным данным, воспользовавшись отсутствием взрослых в комнате, дети открыли молнию сумки бабушки, достали оттуда таблетки и съели их. Прибывшая бригада врачей после реанимационных мероприятий констатировала смерть девочки. Мальчик госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с диагнозом «отравление», медики борются за его жизнь.

В СКР уточнили, что семья, в которой произошла трагедия, – благополучная. Проводится судебно-медицинская экспертиза и иные проверочные мероприятия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.08.18

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