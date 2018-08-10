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Пятница, 10 августа 2018, 12:55 мск

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В Подмосковье автобус сбил пешеходов: СКР организовал проверку

В подмосковных Мытищах организована доследственная проверка обстоятельств ДТП, в котором рейсовый автобус наехал на пешеходов. В результате пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Авария произошла накануне примерно в 20 часов в Шараповском проезде. По предварительным данным, 29-летний водитель нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на людей, пересекающих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге пострадавшие получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в медучреждение.

По данным СМИ, две девушки до сих пор находятся в реанимации. Одну из них со скальпированной раной головы и переломом челюсти переводят в 9-ю больницу Сперанского. Еще одна пострадавшая от госпитализации отказалась.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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