ДТП с рейсовым автобусом в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

В подмосковных Мытищах возбуждено уголовное дело в связи с наездом рейсового автобуса на пешеходов. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщалось ранее, ЧП произошло накануне примерно в 20 часов в Шараповском проезде. В результате ДТП различные травмы получили три человека, в том числе двое несовершеннолетних.

По предварительным данным, 29-летний водитель нарушил правила дорожного движения и сбил людей, пересекающих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие получили различные телесные повреждения и были госпитализированы в медучреждение.

По данным СМИ, две девушки находятся в реанимации. Одну из них со скальпированной раной головы и переломом челюсти переводят в 9-ю больницу Сперанского. Еще одна пострадавшая от госпитализации отказалась.

Москва, служба информации РИА «Новый день»

Москва. Другие новости 10.08.18

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