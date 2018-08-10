«Дело Шестуна»: СКР нашел ещё один повод оставить главу Серпуховского района за решеткой

Главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, который ранее был арестован по обвинению в превышении полномочий, может быть инкриминирован еще один эпизод преступной деятельности. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, доходы чиновника явно не соответствуют его расходам – на его имущество наложен арест.

Следствие пришло к выводу, что «общая стоимость имущества, которое находится в собственности обвиняемого и его близких, явно не соответствует доходам в качестве должностного лица органа местного самоуправления».

В частности в ведомстве обратили внимание, что в период нахождения на должности – с 2012 по 2017 год – Шестун с супругой задекларировал доход в размере не более 11,4 млн рублей. При этом в 2014 году вместе с матерью 1936 года рождения он приобрел дом и земельный участок в поселке Большевик общей стоимость более 36 млн рублей.

Кроме того, совместно с близкими родственниками Шестун владеет парком дорогостоящих автомобилей иностранного производства.

Как сообщал «Новый День», 14 июня Басманный суд арестовал чиновника на два месяца. По версии следствия, глава Серпуховского района превысил полномочия, передав четыре земельных участка компании ООО «Центр» и причинив тем самым Серпуховскому муниципальному району ущерб в 62 млн рублей. Шестун называет свой арест «расправой в интересах подольской ОПГ».

Перед задержанием чиновник записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором утверждал, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру».

В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», а вместо этого опубликовал видеообращение на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

При этом он подчеркнул, что не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил тогда Шестун.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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