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Пятница, 10 августа 2018, 16:41 мск

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Московский полицейский задержан за секс с восьмиклассницей

В Москве полицейский подозревается в интимной связи с восьмиклассницей. 22-летний младший сержант полиции был задержан в ночь на 9 августа в квартире на улице Крылатские холмы, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее, 8 августа, в полицию с заявлением об изнасиловании 15-летней дочери обратилась ее мать.

Сообщается, что задержанный работает во внутренних органах с 2017 года. Он был изобличен в том, что в квартире своей матери «вступил в половое сношение с девочкой, не достигшей 16-летия». Уголовное дело возбуждено по статье по ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Сейчас полицейский находится под подпиской о невыезде.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили, что полиция проводит проверку по факту возможной причастности младшего сержанта «к совершению противоправного деяния в отношении несовершеннолетней».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 10.08.18

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