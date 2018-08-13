Апгрейд от Жириновского: ЛДПР станет «легендарной» и «державной»

ЛДПР получит еще одну расшифровку своей аббревиатуры, став «Легендарной державной партией России». Как сообщил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, это будет третье название для партии.

ЛДПР, пояснил он, зарегистрировано как отдельное название: четыре буквы Л.Д.П.Р. и как Либерально-демократическая партия.

«Сейчас мы даём ещё одну регистрацию третьего названия партии – Легендарная державная партия России, чтобы сохранить аббревиатуру. Во всех трёх случаях – ЛДПР. Потому что мы действительно легендарная», – заявил Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как заверил политик, все три названия «имеют одинаковую юридическую силу». Однако, по его мнению, «сегодняшний политический лексикон – это остаток советского режима, и его нужно обновлять».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.08.18

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